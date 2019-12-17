【中美貿易戰】彭博社：北京將對美國農產品實施更多進口關稅豁免

彭博社12月17日引述知情人士報道，中國和美國達成首階段貿易協議後，北京將會更加定期對美國農產品買家提供報復關稅的豁免。過往的關稅豁免曾分批實施，而據報道指，未來的豁免將會推行得較頻繁。

中國和美國分別宣布達成首階段貿易協議，預計1月簽署。（美聯社）

北京的關稅豁免有利中國公司採購仍然受到報復關稅影響的美國商品，同時有助達成首階段貿易協議的部份承諾。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）指，北京對採購農產品作出詳細的承諾，包括每年最少額外採購160億美元的農產品，加上貿易戰前已經採購的240億美元農產品，將盡量提高採購額至500億美元。不過每項商品的詳細採購目標將不會公開。

中國財政部15日指出，北京將維持對美國大豆、豬肉和其他農產品的報復關稅，但同時會發出豁免。中國為全球第二大的大豆進口國，過去曾分批推出關稅豁免，用來購買生產食用油和動物飼料所需的油籽。

萊特希澤表示，預計1月初將與中國國務院副總理劉鶴在華盛頓簽署長達86頁的貿易協議，其後將公布協議內容。兩國律師將於簽署前檢視協議，萊特希澤估計協議於簽署後30天生效。

中方13日宣布達成首階段貿易協議，財政部副部長廖岷透露，美方已經承諾將取消部分對華擬加徵和已加徵的關稅，並且會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度，中方也會作出相應安排。