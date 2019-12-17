【美國大選】華裔參選人楊安澤：願搭檔拜登挑戰特朗普

美國2020年總統大選中的唯一華裔參選人楊安澤（Andrew Yang）進入民主黨初選最後一輪辯論，他還表示，願意作另一位參選人拜登（Joe Biden）的副手。

美國民主黨總統參選人、華裔企業家楊安澤12月16日在接受雅虎新聞採訪時說，如果拜登獲得黨內提名，他願意成為美前副總統拜登的競選搭檔。拜登是目前支持率領先的民主黨總統參選人。

楊安澤透露，近期拜登主動與他討論了自動化進程對美國就業率的威脅，拜登還向楊安澤表達了他對第四次工業革命的關切，如果未來工業化取代現有勞動力，這將會從根本上威脅美國中產階級。楊安澤表示，拜登此番表態令他感到非常欣慰，這顯示出拜登吸取了他的觀點。「哇，拜登在聽呢。」

楊安澤稱，雖然他希望自己能夠成為民主黨總統提名人，但如果拜登獲得黨內提名，他願意考慮以拜登副手的身份角逐美國總統大選。如果是其他候選人勝出，並邀請他成為競選搭檔，他都會認真考慮，以幫助民主黨戰勝特朗普（Donald Trump）。

楊安澤也說，如果他當選了美國總統，他也願意讓其他參選人進入他的內閣。

作為這次參加美國總統大選的唯一華裔候選人，楊安澤宣布參加競選以來，一直不被美國主流媒體看好，但是他卻出人意料地殺入了民主黨總統候選人初選最後一輪辯論。從「給所有美國人每月發1,000美元」到美國富豪馬斯克（Elon Musk）支持的「哥特式總統」，楊安澤的競選之路可謂噱頭十足。

美國有線新聞網絡（CNN）11月25日發文稱，楊安澤的候選資格標新立異，因此很難報道或量化。但是文章也指出，正如現任美國總統特朗普可以證明的那樣，非正統的候選人能夠以傳統候選人無法做到的方式引起共鳴。

民主黨總統候選人初選第六輪辯論將於12月19日在洛杉磯舉行，屆時楊安澤將面對6位實力強勁的對手，包括美前副總統拜登、印第安納州南本德市市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、明尼蘇達州參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、億萬富豪斯泰爾（Tom Steyer）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）以及馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）。