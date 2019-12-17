越南將接棒東盟輪值主席國　要求中國在南海保持克制

中國「海洋地質8號」在中越有爭議水域的勘探行為使得兩國的爭議有所升温，越南方面12月17日表示，要求中國保持克制。

路透社12月17日報道稱，越南副外長阮國勇17日在新加坡東南亞研究所的一次演講中表示:「我希望，在我們擔任主席國期間，中國將表現出克制，避免這些活動。」

他還說，中國的所作所為非常令人震驚，不僅對越南，對其他國家也造成了威脅。

在11月4日舉行的第35屆東盟峰會上，越南從泰國手中正式接過2020年東盟輪值主席國的職務，為期一年的任期將於2020年1月1日正式開始。

阮國勇11月18日也曾在河內主持記者會，宣布越南擔任2020年東盟輪值主席國的籌備情況。

阮國勇還表示，中國和東盟各國都希望加速推進「南海行為準則」的磋商談判。作為東盟輪值主席國，越南將致力於推進談判高效、高質進行。越南將積極與中國－東盟關係協調國菲律賓緊密配合，爭取在2020年完成第二輪談判。

中越2019年的南海爭端有所升温。2019年7月初，在中國派「海洋地質8號」在中越有爭議海域進行地震勘測後，河內和北京之間的緊張關係升級。8月初的時候，「海洋地質8號」曾短暫地離開有爭議的水域，但是很快又於8月13日回來了。

河內外交部多次指責中國勘探船及其護航船隻侵犯越南的主權，要求中國船隻駛離越南的海域。此外，越南還有活動人士到中國駐越南的大使館前舉行抗議，聲稱要讓世界知道越南的憤怒。

越共總書記阮富仲也呼籲在南海要保持克制。他說，在主權和領土完整方面，越南「永不妥協」。

但是中國國防部長魏鳳和10月21日說，南海是中國固有領土。他說，「老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟。」

雖然中國船隻10月24日離開了，但是學者稱北京或有更大行動。國際戰略研究所（IISS）的研究員哈晃合（Ha Hoang Hop）說，中國很可能會派遣一個石油鑽井平台，到「海洋地質8號」在越南專屬經濟區進行勘探的地區，進行鑽探。

南海藴藏豐富的石油和天然氣資源，而且是全球最繁忙的商業航道之一，每年經由此航道運輸的貨物價值高達3萬億美元。中國宣稱擁有幾乎整個南海水域的主權，在具爭議性的海域建人造島，並部署武裝設施。越南、菲律賓、馬來西亞等國也聲索南海局部主權。