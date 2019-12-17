日本防衛大臣河野太郎訪華在即　嚴詞抨擊北京南海問題

在12月中旬即將訪問中國之際，日本防衛大臣河野太郎12月15日在卡塔爾首都多哈嚴詞抨擊中國在南海的行為，並警告「要迫使侵略者付出代價」。

暗指中國是侵略者

「河野太郎在卡塔爾首都多哈對中國在南海的一系列活動表示憂慮」，日本放送協會（NHK）稱，河野太郎在多哈談到中國在南海相關活動時說：「中國依據自己那種並不符合現行國際秩序的說法，單方面強行改變南中國海現狀。」

12月15日，河野太郎在卡塔爾參加國際會議期間與約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi，右）會晤。（AP）

河野太郎指出，日本對「中國不透明地迅速強化軍力，其中包括強化其核能力和導彈能力表示關注」。他強調「法制對全球穩定和安全至關重要，這是包括中國在內的國際社會的共同價值觀。」

報道援引河野太郎的話說，必須應對一些國家以武力在自己邊界以外擴大勢力範圍的企圖，「如果試圖憑藉軍事力量擴大影響力的話，就必須迫使侵略者付出代價」。

時隔10年或再訪華

在作出上述表態前，日本媒體剛剛證實，河野太郎或於12月赴中國訪問，將成為日本防衛大臣時隔10年再度訪華，屆時中日防長還有望舉行會晤。

包括日本多間媒體披露，河野太郎訪華期間將與中國國防部長魏鳳和舉行會談。日本方面針對2018年6月啟動的相互通報體制「海空聯絡機制」，希望向前推進開設高層熱線的相關磋商。希望藉此避免日本自衛隊和中國軍方的偶發衝突。

日本《朝日新聞》認為，河野太郎此行意義極其特殊，旨在着眼於2019年12月23日首相安倍晉三的訪華以及2020年春季中國國家主席習近平作為國賓訪日完善環境。