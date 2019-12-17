【華為風波】西班牙電信態度反轉：減少本土與德國市場對華為依賴

西班牙電信（Telefónica）宣布最新「技術決策」，將在本國、德國等關鍵市場大幅減少使用中國電訊巨頭華為的設備。短短一週前，西班牙電信德國公司（Telefonica Deutschland）才宣布將採用華為建設5G核心網絡。

西班牙最大營運商西班牙電信是全球第五大電訊集團，亦是德國第三大電訊供應商。

路透社12月17日消息稱，西班牙電信首席技術兼信息官布蘭科（Enrique Blanco）宣布最新決定，公司計劃在核心的歐洲新一代移動通訊網絡中，將大幅減少使用華為公司的設備，而第五大移動網絡（5G）技術的電訊基礎設施中最敏感的部分，將向多家不同的提供商採購設備。

新決策將徹底改變西班牙電信目前在西班牙和德國等關鍵市場、核心的4G網絡一直完全依賴華為設備的現狀，布蘭科預計現在這樣的情況到2024年將會消失。

布蘭科既否認美國對華為的「後門」指控，又用實際行動支持了美國排斥華為的號召。（Twitter@TelecomTV）

布蘭科解釋說：「如果所有核心部件來自同一個供應商，那麼一個部分出問題導致整個網絡癱瘓的可能性就很高。」而且布蘭科指出，華為設備不能很好地集成到這樣各層使用不同供應商設備的網絡之中。

布蘭科堅稱，公司調整設備使用政策「純粹是技術性的決策」。

布蘭科指出，保護數據是做出採用多家供應商決定的一個推動因素，這樣一來，「任何供應商，不管屬於哪個國家，都不會擁有系統的全部信息。」

不過，布蘭科否認美國對華為存在「後門」漏洞設置從而允許中國監視其他國家的指控，「我們沒有存在後門的證據......我們每天都在監控。」

而且，布蘭科稱，西班牙電信將繼續購買華為的射頻和天線，這些設備在成本中佔的比例很大。