印度連日示威　穆斯林4女子「零裝備」阻防暴警打人

印度反對《公民身份修正案》（Citizenship Amendment Bill，CAB）示威持續，首都新德里（New Delhi）有四名穆斯林女子12月15日挺身而出，保護一名被防暴警察毆打的男學生，有關影片至今獲大批網民關注，有傳媒甚至形容這畫面已成為對抗警暴的象徵。

從影片所見，防暴警察先將一名男學生拖曳在地上，再拿着竹棍毆打他，而四名年輕的女子看到後便立即上前圍住該名男學生，然後指着警察大喊：「警察後退，後退。」

事後該四名女子對抗防暴警察的畫面被拿來做成抗議海報，而其中之一的22歲歷史系女學生雷納（Ayesha Renna）事後接受傳媒訪問表示，「我們完全不害怕這個政府、警察或任何人」。

印度國會12月9日通過《公民身份修正法案》，允許2014年12月31日前因「宗教迫害」而來到印度的巴基斯坦、孟加拉國和阿富汗非法移民，取得印度公民身分，惟穆斯林並未包括在內。有關法案結果引發全國示威，衝突更在15日晚間激化，警方一度闖入兩所公立大學施放摧淚氣體，導致多名學生受傷。

伊斯蘭反對派與人權團體表示，這項修正案是總理莫迪（Narendra Modi）計劃把印度重塑成印度教國家的一環，但莫迪否認有此計畫。