蒙古女模炸屍案　馬來西亞前首相納吉布被指涉嫌下令

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）被指涉及2006年蒙古女模特兒謀殺案。根據當地媒體12月16日報道，當年任職安全部門的警官指控納吉布下令殺人。

蒙古女模阿勒坦圖婭（Altantuya Shaariibuu）2006年在馬來西亞遭槍殺，屍體在吉隆坡附近的森林被軍用炸藥炸毀，兩名涉案警員被判死刑。其中一名警員阿齊拉（Azilah Hadri）申請重審希望推翻定罪。

馬來西亞新聞網站「當今大馬」（Malaysiakini）報道，曾任納吉布保鑣的阿齊拉10月17日提交法定聲明，內容提到時任副首相及防長的納吉布命令他和另一名警員「逮捕和摧毀」阿勒坦圖婭，並曾做出割喉的手勢，又指納吉布曾形容死者為外國間諜。

蒙古女模阿勒坦圖婭2006年遭槍殺，屍體在吉隆坡附近的森林被軍用炸藥炸毀。（資料圖片）

阿齊拉稱，早前審訊的有關證據和重要事實都被打壓，稱願意在法庭上公開全部證據，又解釋稱這樣做不僅是因為感到被有關方面出賣，也希望公開案件真相。大馬聯邦法院決定於2020年4月聆訊，聽取重審申請。

案件中令一名被指涉案的人物是納吉布政治盟友阿卜杜勒（Abdul Razak Baginda），曾涉及馬來西亞2002年向法國海軍造船局集團（DCNS）採購兩艘潛艇的回購案，被殺的蒙古女子曾擔任他的翻譯和戀人。他被指在案中教唆他人，其後脫罪。

納吉布否認控罪，又批評案件是現任大馬政府精心策劃，對他作出的政治攻擊。他又透過代表律師稱，阿齊拉2月時曾在監獄外會見了一名「極重要人物」，指做法違反有關法例。外界揣測這名極重要人物是現任首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad），當記者問及時，馬哈蒂爾微笑而沒有回應。