【通烏門】特朗普去信佩洛西促停止彈劾　怒斥民主黨「企圖政變」

美國總統特朗普（Donald Trump）於12月17日被彈劾前夕，向眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）致函，要求對方停止彈劾程序，怒斥發動彈劾案是「企圖政變」，並批評民主黨是「曲解正義和濫用權力」，並且是對美國民主「宣戰」。

眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）17日表示，眾議院將於18日就針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案展開表決。特朗普在6頁長的信中指，這次彈劾屬非法，批評民主黨濫用彈劾程序使之貶值，並顛覆美國民主。

特朗普在信中指，如果眾議院堅持彈劾他，即代表民主黨人向美國民主宣戰，並抱怨自己在是次彈劾所經歷的程序，比起17世紀賽勒姆女巫審判案（Salem Witch Trials）被告承受的還要複雜，又警告佩洛西「歷史會對妳從嚴裁決」。惟特朗普信中末段稱，認為此信不能夠改變什麼，堅持寫信是為了「立此存照」。

信中引述美國17世紀獵巫案

特朗普所提的女巫審判案發生在1692年，麻省賽勒姆鎮（Salem）一名牧師女兒突然得了一種怪病，隨後與她平日形影不離的七個女孩相繼出現同樣的症狀。當時的人普遍認為孩子得怪病的真正原因是有人使用巫術。

後來村裏的一個印第安女奴、一個女乞丐，以及一個從來不去教堂的孤僻老婦人，均被指是巫婆而遭到嚴刑逼供，接着被指為「女巫」和「巫師」的人越來越多，最終20多人被處以死刑，另有200多人被逮捕或監禁。直到1992年，麻省議會才通過決議，為所有受害者平反。

（綜合報道）