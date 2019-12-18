伊藤詩織指控安倍御用記者強姦　勝訴獲賠330萬日圓

日本30歲女記者伊藤詩織發起民事訴訟，指控東京廣播公司（TBS）前記者山口敬之強姦。東京地方法院12月18日裁定山口須向伊藤賠償330萬日圓，補償對方因為性侵遭到的身體和精神傷害。

伊藤詩織出面指控山口敬之強姦，成為日本#MeToo運動的代表人物。（美聯社）

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2017年，伊藤提出民事訴訟，指控與首相安倍晉三關係密切的山口於2015年，藉商談工作機會，邀請伊藤共進晚餐，事後趁對方失去意識強姦，索償1100萬日圓，並要求解釋山口未有被捕和檢察部門撤控的原因。

伊藤證供提到自己失去意識期間被山口強姦，清醒後曾反抗但不果。山口則指性行為是雙方有共識下進行。法院判辭指出，伊藤證供可信，反而對山口證供的可信程度有嚴重懷疑。山口一直極力否認指控，並提出反訴，索償1.3億日圓，但不獲法院接納。山口表示會上訴。

公布判決後，伊藤在法院外向記者和支持者表示感激。伊藤手持上面寫有大大的「勝訴」字牌，並說：「我很高興。事情還沒有完結。現在，我要學習帶着傷痕生活下去。」

伊藤曾撰寫《黑箱——性暴力受害者的真實告白》一書，當中提到自己或者是被落藥，但無從查考。伊藤表示，警方曾經獲得逮捕令，但最終未有拘捕山口，並指出一名警方高層在最後關頭叫停拘捕行動。

檢察部門未有提出起訴，反對派議員當時質疑決定是否因為山口和安倍關係密切。内閣官房長官菅義偉否認案件牽涉任何不當行為。國家公安委員會也否認調查有任何問題。