印度接連發生姦殺案　電影製作人倡受害人「配合」挨轟

印度11月27日發生女獸醫慘遭4漢性侵並燒屍的慘案,12月5日亦發生類似的案件,有強姦害人準備前往法庭作供時被嫌犯糾黨淋油焚燒,導致她全身90%燒傷,最終傷重身亡。民眾不滿政府打擊性侵罪案不力,國內多處都有示威。與此同時一名自稱是電影製片人的男子大放厥詞,指女性自備避孕套並在被人侵犯時「合作」,有助減低被姦後遭人殺害的機會,他更稱政府應將「不涉暴力的強姦」合法化。

自稱是製片人的什拉萬(Daniel Shravan)在Facebook上發表題為Rape Is Not Serious Thing But Murder Is Inexcusable(暫譯:《強姦不是嚴重的事,但謀殺是不可原諒》)的貼文。

圖為什拉萬在Twitter發布的頭像照片。(Daniel Shravan Twitter)

↓↓↓想看更多有關印度民眾抗議政府打擊性罪行不力的示威圖片,請點擊放大觀看:

印度4名男子涉嫌於海得拉巴(Hyderabad)11月27日強姦和殺害一名27歲女獸醫,什拉萬在案發後發布這篇文章,內文勸告強姦受害人說,與其撥打100(報警電話號碼),不如攜帶避孕套。他也在貼文中指出,女性自18歲起應接受有關強姦的教育,例如不要拒絕男性的性慾。他還說比較好的女子是「接受強姦」而不是反抗。

他內文呼應標題,指出「強姦不是嚴重的事,但謀殺是不可原諒的。政府為女性的安全着想,應將不涉暴力的強姦合法化。這看來是唯一可讓受害人免於被殺的方法。」

什拉萬的貼文立刻引來大批抨擊,網友留言指他的想法「病態」及「令人髮指」」等。他後來將貼文刪除,其Facebook個人帳戶亦不在處於可供搜尋及檢視的狀態。