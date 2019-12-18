維也納著名芭蕾舞學院捲醜聞　鼓勵年輕舞者吸煙保持苗條

奧地利新聞雜誌《蝴蝶》（Falter）周刊4月揭發維也納國家歌劇院（Vienna State Opera）旗下的芭蕾舞學院涉嫌虐待年輕芭蕾舞學員。政府委派特別委員會調查事件，委員會12月17日確認學院曾經鼓勵學員吸煙控制體重。

三人組成的委員會舉行16場聽證會，邀請24人作供。調查發現，學院危害學員的健康，要年輕學員進行嚴苛的訓練、練習和表演。委員會主席賴因德爾克勞斯科普夫（Susanne Reindl-Krauskopf）表示，學院建議學員吸煙保持苗條身型，並用學員的名字和衣服尺碼來稱呼他們。

報告指出，兒童和青少年明顯未獲足夠保護，免受歧視、疏忽和負面醫療影響，並提到學院未有妥善控制訓練的負荷，危害學員健康。賴因德爾克勞斯科普夫表示，歌劇院總監梅耶爾（Dominique Meyer）未能完全履行監督的職責。

維也納國家歌劇院回應指，已經減少學員參與表演的場數，並表示會仔細研究報告內容，再提供更全面的回覆。醜聞揭發後，學院引進課程，教授學員有關營養和身體形象的內容，並聘請心理學家支援學員，但委員會認為措施並不足夠。

擁130個學生 介乎10至18歲

維也納國家歌劇院旗下的芭蕾舞學院1771年成立，為歐洲最負盛名的芭蕾舞學院，目前有約130名學生，年齡介乎10至18歲。《蝴蝶》的調查報道揭發學院「19世紀」教學方式，部份年輕舞者被毆打，被抓至流血，頭髮被拉扯，被人羞辱體形，有人患上厭食症，甚至被性侵。