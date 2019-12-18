【華為風波】任正非：願與美企合作　若美企供應零件還是會採用

中國電訊設備巨頭華為12月18日在「華為心聲社區」平台發文，公開創始人任正非12月11日在深圳接受拉美地區媒體和西班牙等國媒體採訪的摘要，任正非表示，華為在離開美國的供給下，也能獨立對客戶提供服務，但他也表示，華為依然擁抱與美國公司合作，只要美國公司供應零件，還是會大規模採用。

據文章指，有記者問任正非：「受到美國制裁後，華為做好備用計劃或者說是備胎計劃的應對準備了嗎？」

任正非回應說：「華為過去是一家很窮的公司，並不是像美國公司一樣積累了大量現金。大家知道，做一顆中央處理器（CPU）是很難的，全世界除了英特爾（Intel）非常成功外，其他公司很難做出CPU來。」

任正非進一步透露：「但我們這麼窮的公司也要把CPU做出來。備份，使我們有安全感。大家想想這有多難，而且不僅是做了CPU，還有網絡處理器（NPU）、圖形處理器（GPU）、昇騰、鯤鵬……都做出來了，這些沒有十幾年的準備是做不出來的。所以，即使離開美國的供給，我們是能夠獨立對客戶提供服務的。」

但任正非同時強調稱：「但是我們依然擁抱與美國公司合作，只要美國公司給我們供應器件，我們還是大規模地採用。」他又稱「長遠方針並非要搞『獨立』，我們還是堅定不移擁抱全球化。」

此前在12月2日，任正非接受加拿大《環球郵報》採訪時透露，預計今明兩年（2019年至2020年）的時間裏，華為的消費類設備將完全擺脱對美國技術的依賴。

《華爾街日報》12月1日消息證實，瑞銀（UBS）與日本科技研究室Fomalhaut Techno Solutions通過拆解產品做出分析，華為9月推出的新智能手機Mate30，已經沒有使用任何美國零件。另外兩間研究機構iFixit與Tech Insights做出的分析，亦得到相似結論。