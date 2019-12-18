華為Mate 30 Pro對iPhone 11 Pro攝影評測　兩強對壘結果如何？

HUAWEI下半年的明星手機 HUAWEI Mate 30 Pro，承繼了 Leica 鏡頭的特點，進化成突破性的 Leica 電影四鏡頭，為用戶帶來超越以往的拍攝能力與體驗。今年亦是智能手機著重提升攝力的一年，Apple亦推出了三鏡頭手機iPhone 11 Pro向各家挑機。「強強相遇」之下，兩者究竟誰勝誰負？想知的話就要繼續睇落去了。

HUAWEI Mate 30 Pro與 iPhone 11 Pro 均屬於多鏡頭手機，不過以主鏡的規格來說，HUAWEI Mate 30 Pro 當然是勝一籌。該機的超感光廣角鏡達4,000萬像素，對比 iPhone 11 Pro 的1,200萬像素主鏡，拍攝出來的相片自然更細緻。另外，HUAWEI Mate 30 Pro 的 4,000 萬像素具備f/1.6光圈以及 RYYB 陣列，尤其是感光元件採用了 RYYB 排列，能提升40%進光量，拍攝時色彩可更豐富。

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變焦功能可以將較遠的景物清晰地拍攝下來，亦不需要用到「人肉Zoom」，在拍照時的確有很大的幫助。iPhone 11 Pro 設有遠攝鏡頭，只提供兩倍光學變焦能力。不過 HUAWEI Mate 30 Pro 在變焦拍攝上面更勝一籌，內置800萬像素、80mm長焦鏡頭，達到三倍光學變焦效果，而且，可進一步提供五倍混合變焦以及最高三十倍數碼變焦。若用戶追求遠處景物可以輕鬆拍攝得到的話，HUAWEI Mate 30 Pro 就較好。

近年手機導入夜景模式，令手機在晚間可以拍攝出亮麗、充滿氣氛的相片。HUAWEI Mate 30 Pro 當然具備此模式，選擇後手機會因應當時環境而進行長時間曝光，可以拍出明亮的相片，暗位細節也可以顯現出來。iPhone 11 Pro 的夜間模式曝光時間就不及 HUAWEI Mate 30 Pro，導致相片與一般情況下拍攝時分別不大。

利用大光圈營造背景虛化、主體突出的效果，是拍攝人像或想玩單戶無反效果時常用的功能。iPhone 11 Pro 運用 Apple A13 Bionic 處理器的效能提供比上代更好的大光圈拍攝效果，唯對比 HUAWEI Mate 30 Pro 仍然比較遜色，原因是 HUAWEI Mate 30 Pro 擁有3D深感鏡頭，拍攝大光圈效果相片時可以令景深效果層次更多，觀感更為細緻自然。

小結：

HUAWEI Mate 30 Pro 與 iPhone 11 Pro 各有擅長，前者強大的低光拍攝能力以及遠攝效果都比後者好，如大家多很在意手機拍攝效果，打算一部機陪你影盡不同美麗景致，入手 HUAWEI Mate 30 Pro 自然不會後悔。

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