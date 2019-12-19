為說服特朗普對付全球暖化　奧斯卡影后珍芳達：曾想用「美人計」

兩屆奧斯卡影后、81歲美國演員珍芳達（Jane Fonda）12月17日在國家新聞俱樂部（National Press Club）上發表演說時，透露她曾嘗試在2016年美國總統特朗普（Donald Trump）當選後，安排包括性感女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）在內的環保人士與對方會面，並說服特朗普對付全球暖化問題。

珍芳達當日表示，她在特朗普當選總統的翌日，便開始策劃有關會面，「我其實相當了解像特朗普這樣的男人，（他）不是那麼壞，但你知道，我大概了解他的喜好。」

珍芳達說：「於是我想，我將要找三至四個最美麗、性感、傑出的環保人士，而彭美拉安德遜是其中一位，再加上一些科學家，然後我會安排好全部一起去見特朗普，而且我們會將姿態放軟。我們將對他說，特朗普總統，你可以成為全世界的英雄，或者有史以來最重要的人，並成為最好、完美、優秀、重要、偉大的人，只要你願意保護地球的話。」

珍芳達之後又表示，當年她曾致電特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）和女兒伊萬卡（Ivanka Trump）去討論其關於保護環境的想法，但並未得到回覆。她後來決定搬到華盛頓，並在每周到國會示威及被捕，以利用自己的名氣提升大眾對環保的意識。

早年示威反對越南戰爭

珍芳達過去憑藉1974年電影《花街殺人王》（Klute）及1978年電影《榮歸》（Coming Home），兩度摘下奧斯卡影后殊榮，至今仍活躍影壇，現時出演劇集《同妻俱樂部》（Grace and Frankie）。

她過去已非常關心社會議題，早年大力倡議反對越戰，並在70年代前往北越，探訪兒童及士兵，在美國國內引起爭議。近年她公開反對美國總統特朗普，並加入反對這位美國總統的聯署。

（綜合報道）