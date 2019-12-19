美國眾議院大比數通過彈劾條款　特朗普：共和黨團結一致反對　

美國眾議院12月18日就彈劾總統特朗普（Donald Trump）進行全院表決，以大比數通過「濫權」及「妨礙國會調查」兩條彈劾條款，成為美國史上第3名被彈劾的總統。眾議院通過表決後，案件將送往參議院審訊。

美國眾議院通過兩項對總統特朗普的彈劾條款，特朗普隨即將批評矛頭指向議長佩洛西。（Reuters）

彈劾條款一共分為兩條，包括「濫權」和「妨礙國會調查」。在「濫權」的表決以230票贊成對197票反對通過，當中有229名民主黨人及1名獨立派人士投下贊成票，共和黨則共有195人反對，另外有兩名民主黨人倒戈。

而在「妨礙國會調查」的投票以229票贊成對198票反對，同樣獲得通過。共和黨同樣有195人投下反對票，而來自民主黨的反對票則增加至3票。

美國眾議院表決彈劾條款時，總統特朗普正於密歇根州進行競選活動，他批評這是民主黨的政治自殺行為。（Reuters）

彈劾案送往參議院後，參議院變成為「法院」，並由首席大法官羅伯特（John Roberts）主持這場「訴訟」。其中5名參與角逐2020年民主黨總統參選人的參議員將會出席這場審訊。倘若特朗普被參議院定罪，即會馬上被罷免總統的職務，屆時將由副總統彭斯（Mike Pence）頂上。不過由於參議院目前由共和黨掌控，預料特朗普被罷免的可能不大。

特朗普：沒有共和黨人倒戈

特朗普表示，自己不會觀看彈劾辯論，並稱整個過程只是一場「惡作劇」。而國會表決彈劾條款時，特朗普在密歇根州巴特爾克里克（Battle Creek）出席支持者的造勢巡遊，他得知結果時表示，這種無法無天的黨派彈劾是民主黨走向政治自殺之路，並強調共和黨非常團結，沒有失去任何一票。

白宮亦隨即發表聲明，形容今日是當地史上最無恥的政治篇章，表決得不到共和黨的任何一票，亦沒法證明特朗普有不當行為。白宮批評民主黨以不正當條款推動彈劾，並強調經過數周的聽證會後，已經證明他沒有違法。聲明同時指，民主黨的把戲反映了美國所失去的東西，就是一個為民眾服務的眾議院。