【一分鐘看世界】美國第3位遭彈劾總統？女王國會演說、法國罷工

早晨，今天是12月19日，星期四。 多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

眾議院表決彈劾特朗普

美國眾議院全院表決是否彈劾總統特朗普。在表決前夕，民主共和兩黨上演激烈爭論，有反對彈劾的民主黨議員投奔共和黨；特朗普去信眾議院議長佩洛西，怒斥民主黨「企圖政變」，信中憤怒的腔調也成為特朗普奇招應對彈劾的伎倆之一。彈劾條款尚需共和黨佔多數的參議院審訊，預料未能通過罷免，不過民主黨送出的這份「聖誕禮物」已足以令美國進一步撕裂……（按此閱讀更多）

眾議院議長佩洛西表示對於展開彈劾感到痛心，但批評特朗普持續為國家安全帶來威脅。她在眾議院辯論開始前登出一幅海報，質疑共和黨的立場到底是什麼。（AP）

英女王國會演說規模「大縮水」

英國國會大選後國會復會，並且選出工黨的賀立紳連任議長一職。目前國會的重大議題仍是脫歐事項，雖然首相約翰遜堅持不會延長脫歐過渡期，但歐盟方面仍然擔心11個月的期限不足以與英國達成自由貿易協議和解決雙方未來關係。另外，英女王伊利沙伯二世即將到國會發表演說，但預料規模將會「大縮水」，英女王也不會坐馬車和穿禮袍……（按此閱讀更多）

英國國會選出工黨的賀立紳擔任議長一職。（Reuters）

法國罷工波及電力廠 全國多處停電

法國民眾不滿政府改革退休金制度，多個工會發起新一輪全國罷工。有電力公司員工故意破壞供電網設施，造成近17萬戶停電。總統馬克龍排除撤回方案的可能，表示會與工會展開新一輪談判，希望在聖誕假期前結束僵局，但強調只會作出小改變……（按此閱讀更多）

朝鮮威脅向美國派發「聖誕禮物」

美國對朝鮮政策特別代表比根即將訪問北京兩日，商討各國應對朝鮮問題，也預料談及有關中國和俄羅斯提出放寬聯合國制裁的議題。目前距離美朝重啟無核化談判的期限尚餘約兩周，平壤方面警告會向美國派不受歡迎的「聖誕禮物」。美軍太平洋空軍司令布朗預測，所謂的禮物可能是某類型的長程彈道導彈……（按此閱讀更多）

美韓軍費談判無功而還

美國和韓國就分擔駐韓美軍防衛費展開第5論談判，結果雙方未能在第10份防衞費分擔特別協定有效期內達成共識，預料需要到2020件1月展開下一輪談判。早前有報道指，美方要求韓國分擔近50億美元軍費，金額是現年的5倍之多，導致談判破裂。不過美方代表否認報道，稱經過調整及讓步後，金額與原初的將會有很大差距……（按此閱讀更多）

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