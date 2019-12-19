民調顯示特朗普支持率不跌反升　CNN：彈劾可能幫了他一把

美國有線電視新聞網（CNN）資深編輯齊利扎（Chris Cillizza）發表分析稱，愈來愈多證據表明，彈劾程序實際上可能幫了美國總統特朗普（Donald Trump）一把，形容「警示燈正在向民主黨人閃爍」。

投票結果出來後，特朗普在密歇根州的一個競選集會上表示，今天違憲和出於黨派利益的彈劾，是無所作為的民主黨人正在宣示他們對美國選民的深深仇恨和蔑視。（AP）

CNN12月18日報道，經過數小時的辯論後，美國國會眾議院表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會，特朗普成為美國歷史上第三位被彈劾的總統。

然而，12月18日眾議院投票之前發佈的蓋洛普（Gallup）最新民意調查卻顯示，特朗普的支持率不降反升，支持彈劾調查的人數已經減少。

蓋洛普最新民意調查顯示，在彈劾調查正式開始後，發生了兩件事：一是特朗普的工作滿意度支持率從39%上升至45%；二是對特朗普彈劾和罷免的支持率從52%下降到46%。

蓋洛普民意調查顯示反對彈劾和罷免特朗普的比率為46%，也比11月中旬上升4個點。

在本周CNN發佈的全國民意調查中，有45%的人表示支持彈劾和罷免總統，而11月中旬CNN的調查中有50%的人表示支持。

齊利扎表示，雖然這些數字並不像特朗普說的那樣，對他很「好」，但最近幾周的趨勢表明，民眾對彈劾調查的高度關注在一定程度上對特朗普是「有所幫助」的，而不是「傷害」了他。

齊利扎認為，眾議院議長、民主黨人佩洛西並不想走上彈劾總統之路。她曾表示，如果兩黨沒有就彈劾總統達成一致，那將會嚴重分裂美國。即使是現在，她默許了彈劾的發生，但這並不代表她放下了對彈劾政治的擔憂，彈劾依舊會搞亂美國政壇。