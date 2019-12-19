巴基斯坦前總統被判死刑後首次回應：法庭裁決基於私人恩怨

巴基斯坦前總統穆沙拉夫（Pervez Musharraf）日前被巴基斯坦特別法庭判處死刑。對於此事，12月18日，穆沙拉夫首次表態。

據路透社12月19日報道，當地時間18日，被判死刑的巴基斯坦前總統穆沙拉夫表示，巴基斯坦特別法庭對他做出的死刑判決是基於「私人恩怨」。

在網上發佈的一段視頻中，穆沙拉夫在杜拜一家醫院的病床上說，巴基斯坦特別法庭對他判處死刑是對他的「私人恩怨」、「個人仇恨」的結果。

巴基斯坦前總統穆沙拉夫被判處死刑，這十分罕見。穆沙拉夫回應說，這是「私人恩怨」的結果。（Reuters）

穆沙拉夫表示：「我認為這個判決是可疑的，因為在這個案件的審理過程中，法律至上的原則從頭到尾都被忽視了，這只是針對我個人的一次行動。按照憲法沒有必要審理這個案子，但這個案子仍被審理，原因是因為有些人和我有私人恩怨」。

據此前報道，17日，被控叛國罪的巴基斯坦前總統穆沙拉夫，被判死刑。據巴基斯坦《黎明報》的報道，判處穆沙拉夫死刑的，是巴基斯坦首都伊斯蘭堡一個由三人組成的特別法庭。法庭裁決的結果是2比1，即2人支持死刑，1人反對。

該報還稱，這一判決是歷史上的首次。

根據其他巴基斯坦媒體的介紹，穆沙拉夫在2001年至2008年間擔任巴基斯坦總統，是巴基斯坦執政時間最長的一位總統。他被控叛國罪，則源於他在2007年時曾一度中止巴基斯坦的憲法，並宣布國家進入緊急狀態，並將時任首席大法官喬杜裏在內的近60名最高法院和高等法院法官解職。但他的這些行為被認為「違憲」。他在2014年3月31日被以叛國罪正式起訴。