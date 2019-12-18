巴基斯坦前總統穆沙拉夫被判處死刑　獲軍方力撐不是叛徒

巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad）一家法院12月17日在前總統穆沙拉夫（Pervez Musharraf）缺席的情況下，以「叛國」罪名判處這位軍事強人死刑。這標誌着該國首次出現前總統面臨死刑判決，遭到了巴基斯坦軍方的強硬回擊。

「穆沙拉夫永不會是叛徒」

12月17日，巴基斯坦一個由3名法官組成的特別法庭以2：1的票數決定，以「叛國」罪判處穆沙拉夫死刑。這是巴基斯坦歷史上首次有軍事領導人被判處叛國罪，而且是處以死刑。穆沙拉夫被判刑也是對該國曾經的軍事統治者做出史無前例的判決。

穆沙拉夫1999年在一場不流血政變中奪取了政權，之前時任總理謝里夫（Nawaz Sharif）曾試圖任命一名新的陸軍總司令來取代他，最終失敗。

12月17日，一名巴基斯坦民眾觀看有關穆沙拉夫被判刑的電視報道。（Reuters）

判刑消息傳出後，巴基斯坦前司法部長阿里（Ashtar Ausaf Ali）表示：「這個（判決）指明了我們未來的道路，這是我國歷史上的一個決定性時刻。」

巴基斯坦GeoNews援引消息人士的話稱，穆沙拉夫本人正在迪拜，他對特別法庭的決定感到「失望」。

穆沙拉夫所在的「全巴基斯坦穆斯林聯盟」（APML）有關人士也表示，對事態發展表示失望，並稱穆沙拉夫的健康狀況危急。

巴基斯坦軍方17日抨擊了這一判決，並在聲明中表示對這一決定感到「痛苦」。這份聲明表示：「一位前陸軍參謀長、參謀長聯席會議主席和巴基斯坦總統，一個為國家服務了40多年，為保衛國家而戰的人，肯定永遠不會是叛徒。」聲明還補充說，法律程序「似乎被忽視了」。

被判死刑意味着什麼？

分析人士表示，在這個傳統上軍方主導着包括司法部門在內的大部分公共生活領域的國家，這一決定具有象徵意義。

巴基斯坦退役將軍馬蘇德（Talat Masood）稱，「這一判決將很難被軍方接受，但他們不得不接受。這一判決仍然可以上訴，所以它在更大程度上具有象徵意義，而沒有什麼實際意義。」