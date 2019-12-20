俄聯邦安全局總部附近發生槍擊　列作恐襲　最少1死5傷

俄羅斯莫斯科聯邦安全局（FSB）總部大樓附近，12月19日傍晚發生槍擊案，造成最少1死5傷。當局指槍手已被擊斃，事件列作恐襲。事發距離俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的年度記者會結束後一段短時間。

事發地點位於莫斯科中部的盧比揚卡廣場（Lubyanka Square），鄰近聯邦安全局總部大樓的街道。國際文傳電訊社（Interfax）引述聯邦安全局稱，事件中只有1名槍手，目前已經被擊斃，將確認其身分，該槍手沒有進入FSB大樓。當局已展開企圖謀殺執法人員的刑事調查。

報道引述當地衞生部門指，槍擊造成5人受傷，其中2名FSB僱員嚴重受傷；另據FSB指1名僱員在事件中身亡。俄羅斯《消息報》（Izvestia）此前一度引述消息稱，最少有3人死亡。

今日俄羅斯電視台（RT）在社交平台指，俄羅斯情報部門將事件定性為恐怖襲擊。路透社引述接近FSB的消息指，當局懷疑槍擊針對普京紀念「俄羅斯聯邦國家安全機關工作者日」的活動。該節日是紀念稱為「契卡」（Cheka）的蘇聯秘密警察情報機關，機構後來改稱為「克格勃」（KGB），至蘇聯解體後改制為俄羅斯聯邦安全局。

警車停泊在聯邦安全局大樓附近。（Reuters）

路透社記者指，現場曾傳出槍聲及類似爆炸聲，有人尖叫，警方擴大封鎖範圍。目擊者稱，看見最少一名沒有生命跡象的警員躺在地上，並稱較早前在同一區域聽到有槍聲，警員呼籲民眾離開現場，有5輛救護車駛離現場一帶。另外，在社交平台流傳的片段也看見持步槍的警員走到街上。

事發地點為莫斯科中部，為旅遊景點，距離克里姆林宮約10分鐘步行路程。俄羅斯總統普京數小時前剛舉行年度記者會。克里姆林宮發言人表示，普京經已知悉事件。

Спецназ МВД на Лубянке pic.twitter.com/xekoxClJLL — Александр Коц (@sashakots) 2019年12月19日