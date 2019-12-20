美國眾議院大比數通過《美墨加貿易協議》　待參議院審議

美國眾議院12月19日以大比數通過《美墨加貿易協議》（USMCA），並呈交參議院審議，假如成功通過，新協議就會取代1994年簽定的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。墨西哥政府對此表示歡迎，稱期待促進投資。

美國貿易代表萊特希澤就《美墨加貿易協議》內容與民主黨談判，最終雙方達成協議，並在12月19日於眾議院通過。（Reuters）

在19日的表決中，眾議院以385票贊成、41票反對，大比數通過協議，當中有38名民主黨人、2名共和黨人及1名獨立派人士投下反對票。協議於眾議院成功闖關後，將交由共和黨控制的參議院表決，但由於參議院1月可能展開對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾聆訊，因此審議《美墨加貿易協議》或安排在較後時間進行。

美國、墨西哥、加拿大在2018年9月簽訂新貿易協議，取代《北美自由貿易協定》，特朗普上任後一直批評後者導致美國數以百萬計的工廠職位流向人工比較低的墨西哥，因此揚言退出或重新談判。民主黨原本反對《美墨加貿易協議》，但該黨就環保及工人權益等問題與華府達成共識，因此決定支持。

率先通過《美墨加貿易協議》的墨西哥歡迎美國眾議院成功表決該協議，總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）認為這是一宗非常好的消息，外長埃布拉德（ Marcelo Ebrard）表示，協議為當地投資和增長展開新階段，並為不穩定時期劃上句號。