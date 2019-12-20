【彈劾特朗普】明知參議院闖關無望　民主黨為何窮追不捨？

美國眾議院於12月18日通過彈劾總統特朗普（Donald Trump），令他成為當地史上第三位正式彈劾的總統，但外界預測，特朗普可以在參議院的審判避過罷免。即使如此，為甚麼民主黨要對他死纏不休？

法國《世界報》12月19日報道指，從一開始啟動彈劾調查，民主黨人十分清楚其在參議院沒有多數，特朗普最終會由參議院全身而退。所以民主黨一是對此事視若無睹，否則就堅持查清整件事，成為美國歷史的永久記憶。

《世界報》認為，彈劾調查過程非常不順利，白宮用盡全力妨礙國會調查，因此民主黨也未獲得特朗普多位親信赴國會作證的機會，眾議院只能侷限於從一些外交官和政府顧問方面取得他們願意提供的真相。

但民主黨仍然選擇同特朗普及白宮進行一場毫無勝算的司法搏鬥，雖然他們部分人不斷攻擊特朗普的舉動亦被共和黨人譴責為「民主黨人發動針對總統的彈劾起訴的動機，是因為憎惡總統本人」。

美國眾議院12月18日就彈劾特朗普總統的條款進行辯論和投票，華盛頓國會山外有一批支持彈劾的示威人士聚集。（AP）

德國柏林巴德學院（ Bard College Berlin）政治學教授弗曼（Boris Vormann）指，在這次彈劾案中，參議院必須有20名共和黨人「倒戈」才能通過議案，但現時當地政局極度兩極化，只要公眾輿論沒有發生大的變化轉移，共和黨人「大義滅親」的情況基本不會出現。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）3月還表示曾表示沒有發起彈劾的理據，她不想走這條路。弗曼認為，一方面是民主黨看到「證據」之後想法發生變化，另一方面亦能看出民主黨內部出現分歧，一部分支持者強烈要求進行彈劾，佩洛西實際上也受到兩方面的壓力。

韓國《朝鮮日報》19日報道指出，即使成功彈劾特朗普的可能性微乎其微，但民主黨仍大費周章地搞「大龍鳳」，其目的不外是「搞臭」特朗普，以便民主黨人在2020年的大選中東山再起。雖然特朗普不會被彈劾下台，但經過民主黨人這麼一鬧，聲望勢必大跌。