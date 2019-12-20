美媒：特朗普堅信烏克蘭干預大選　「因為普京告訴我」

美國《華盛頓郵報》12月20日引述多名知情人士報道，總統特朗普（Donald Trump）幾乎自上任以來便認定烏克蘭干預總統大選。2017年7月，特朗普與俄羅斯總統普京（Vladi­mir Putin）會面後，愈來愈堅持烏克蘭曾力阻他當選。

美國官員擔心普京會影響特朗普的判斷。（美聯社）

報道指，特朗普強烈反對美國情報機構評估俄羅斯干預大選的情況，並將矛頭指向烏克蘭，讓很多顧問認為普京在背後推波助瀾。一名白宮前高官指，特朗普曾經明確表示，知道烏克蘭是幕後黑手，因為「普京告訴我」。

前官員指出，2017年7月，二十國集團（G20）峰會在德國漢堡（Hamburg）舉行，期間特朗普和普京會面，特朗普其後更加堅持是烏克蘭干預大選。

幕僚表示，對特朗普有關烏克蘭的主張感到困惑。一名前官員指，特朗普會說，「這真荒唐。所有人都知我贏了選舉。那是世上最偉大的選舉。俄羅斯人什麼也沒有做。烏克蘭人嘗試做些事。」

多名右翼記者和特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）均認為是烏克蘭干預大選。報道引述知情人士表示，美國情報官員向議員和職員指出，俄羅斯安全部門於散播有關烏克蘭干預大選的虛假指控中扮演主要角色。