日本放寬對韓半導體材料出口管制　韓國：不足以解決問題

日本政府在日韓領袖12月會談前放寬其對出口韓國光阻劑的管制，韓國總統府青瓦台對此表示歡迎，但認為這不足以成為解決出口管制問題的根本方案。

韓國總統文在寅12月24日會在四川成都與日本首相安倍晉三進行會談，就兩國限貿、日企強徵勞工賠償以及。圖為文在寅2019年11月25日在韓國一個活動致辭。（Reuters）

日本經濟產業省表示，將光阻劑從個別許可項目改為特定許可項目。在3個待級的出口許可中，特定許可是最低級別的。日本向國內特定企業批出3年的許可，讓它們向韓國出口光阻劑。在兩國出現貿易爭端前，日企每次獲批許可期限為3年，後來變成每份交易合約都須逐一接受審批。

文在寅12月24日會在四川成都與日本首相安倍晉三進行會談，雙方會就韓日之間未解決的問題交換意見。這將是兩國領導人時隔15個月再度會談。

日、韓因為日本企業二次大戰時強徵勞工的賠償問題導致關係趨僵，日本7月4日起對3種出口韓國的半導體材料進行限制出口。它們分別是是氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫。

韓聯社12月20日引述分析認為，文在寅和安倍晉三會進行雙邊會談，日本在這個時間點推出有關措施，是向韓國發出積極的對話訊號。