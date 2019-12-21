特朗普與習近平通電話　同一議題各自表述？

美國總統特朗普（Donald Trump）12月20日於Twitter表示，自己分別與中國國家主席習近平及巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）通電話，兩次通話都是以經貿問題為重點。中國官方新華社其後報道中美元首的對話，與特朗普的帖文相比，到底有甚麼不同？

美國總統特朗普和中國國家主席習近平多次舉行峰會或電話對話，討論兩國貿易等議題。（Reuters）

特朗普的帖文提到，與習近平談及兩國的巨大貿易協議，並指北京已經購入大規模農產品等，雙方安排正式簽署協議。新華社公布的內容中提到，習近平認為兩國在平等和相互尊重基礎上達成第一階段經貿協議，對中美及全球都有利。

不過北京方面卻沒有提及購買美國農產品一事，甚至在中國商業部或農業農村部的網站都找不到相關消息證實特朗普的說法。而兩國究竟何時簽署協議，新華社強調特朗普稱爭取盡快簽署和落實，反而沒有明確提到習近平談及簽署，這或避免兩國關係和重要議程受到影響。

Had a very good talk with President Xi of China concerning our giant Trade Deal. China has already started large scale purchaes of agricultural product & more. Formal signing being arranged. Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月20日

另外，特朗普提到朝鮮和香港問題取得進展，不過新華社報道的重點則着重於抨擊華府在香港、台灣等問題發表消極言論，干涉中國內政和損害北京利益等，影響中美合作，因此呼籲美國重視中國關切。而在朝鮮問題上，中國則強調各方相對而行，透過對話解決。

整體而言，新華社公布的內容似乎較為避重就輕，用了很大篇幅談及中美合作問題，強調互惠互贏。目前白宮仍未公開兩人對話的消息，但估計內容與特朗普的帖文沒有太大分別。