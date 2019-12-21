逼死員工？　法國電訊公司19名員工自殺　三名前高層被判刑

法國電訊巨擘Orange的前身法國電訊公司（France Telecom）在2007年和2010年整頓公司期間，有19名員工自殺、12名員工自殺未遂，當時的三名高層主管20日遭巴黎法院判處有罪，必須入獄服刑。

巴黎法院以「機構精神騒擾」（Institutional moral harassment）罪名判處當時的總裁兼執行長隆巴德（Didier Lombard）、副執行長文尼斯（Louis-Pierre Wenes）及人力資源主管巴貝羅（Olivier Barberot）各一年有期徒刑、緩刑八個月，以及1萬5000歐元罰金。隆巴德的律師表示將上訴。

隆巴德被判一年有期徒刑、緩刑八個月，意味將入獄四個月（美聯社）

已改名Orange的法國電訊公司被判處7萬5000歐元罰金，已表示不會上訴。

這家電訊公司是法國第一家因精神騒擾遭到審判的大企業，法國法院首度認定有「機構騒擾」罪名。BBC報道，這次審判在法國被視為員工與管理階層關係的里程碑。

檢方2009年針對法國電訊員工自殺潮展開調查，2019年5月開庭審理。

當時，法國電訊正進行大刀闊斧的重整計劃，隆巴德準備在三年內裁員2萬2000人，並重新訓練至少1萬名員工。

法國電訊巨擘Orange的前身法國電訊公司前執行長隆巴德20日抵達巴黎法院聆聽審判。（美聯社）

檢察官指控，公司的策略是製造「令人焦慮的工作環境」，讓員工無法安心工作，並貶抑員工的自尊。工會指控管理階層用暴力手段脅迫員工離職。

部分員工被調職，必須與家人分隔兩地；也有員工在辦公室遷移後被拋下；更有員工被指派低下的工作。

隆巴德2007年對高階管理階層說：「我會想盡辦法把他們趕走，不管是從門或窗戶。」隆巴德承認重整計劃讓員工不安，但不接受造成員工自殺的說法。

在2008年自殺的員工貝辛（Robert Perrin）的兄弟對解放報說，他對判決感到滿意，但「被告在審判期間毫無悔意，他們一直怪下屬，我對他們只有厭惡和藐視。」

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