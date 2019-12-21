【出遊注意】澳洲災難級山火繼續燒　政府籲旅客推遲行程

澳洲山火持續燃燒，新南威爾斯省（New South Wales）12月21日氣溫超過攝氏40度。政府把大悉尼地區和周邊兩個地區的火勢定為災難級火災，同時建議遊客延遲前往當地的行程。

澳洲山火：兩名消防員在救火期間死於樹木倒塌，政府在新南威爾士省的農村消防局內為兩人設置紀念碑。有民眾在紀念碑上放置鮮花（Reuters）

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澳洲政府亦把新南威爾斯內其餘區域的火災情況評定為極端或非常高危的級別。政府警告稱，由於時速達70公里的強風加劇火勢，未來情況難以預測，因此建議旅客推遲旅程。

政府當天派出接近1萬名緊急救援人員在各地展開滅火工作。警察與緊急服務部長埃利奧特（David Elliott）形容，這或許是新南威爾斯省有史以來最大型的緊急部署。

新南威爾斯鄉郊消防局（NSW Rural Fire Service）專員菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）稱，預計21日下午會出現一陣時速達90的南風，這將導致山火情況更加惡化。

澳洲氣象局12月17日錄得的全國平均氣溫達攝氏40.9度，打破2013年1月的40.3度，成為該國有紀錄以來最熱的一天。