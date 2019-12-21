特朗普將不理歐盟反對　批准制裁建造「北溪二號」企業

美國總統特朗普（Donald Trump）12月20日簽署國防授權法（NDAA），當中包括制裁替俄羅斯建設天然氣管道到德國的企業。美國國會擔心，管道會讓俄羅斯在對歐洲國家掌握危險的優勢。歐盟反對制裁，認為自己有權決定能源政策。

美國制裁鎖定在波羅的海建造「北溪二號天然氣管道」的相關公司。圖為一艘船2018年11月11日進行「北溪二號天然氣管道」項目的工作。（Reuters）

美國的制裁鎖定在波羅的海建造「北溪二號天然氣管道」（Nord Stream 2）的相關公司。有關管道造價近110億美元，可讓俄羅斯輸送至德國的天然氣量增一倍。美國國會議員警告，管道會助長對美持敵對態度的俄羅斯政府，並在歐陸緊張升溫之際，大增俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）之於歐洲的影響力。

美國參眾兩院都以壓倒性票數通過制裁，參議院17日表決通過後，便把這項措施送上特朗普辦公桌。特朗普向來被民主黨批評對俄軟弱，但特朗普別無選擇、只能批准，因為制裁得國會大力支持，即便特朗普動用否決權，也很可能被國會推翻。

華府此舉已激怒莫斯科及歐盟，後者表示他們有權決定自己的能源政策。

德俄商會（German-Russian Chamber of Commerce）上周堅稱，天然氣管道對能源安全至關重要，並呼籲一旦美國通過制裁，也要對美國實施報復性反制。

美國的制裁以鋪設「北溪二號天然氣管道」管道及「土耳其溪」（TurkStream）天然氣管道的船隻為目標，制裁措施包括凍結承建商資產，以及撤銷承建商美國護照等手段。

其中一個可能受制裁影響的是總部設於瑞士的Allseas、為全球主要的海上管道鋪設和海底工程公司之一。它已受僱於俄羅斯國營的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom），負責建造離岸管道。Gazprom與俄政府關係密切，美國、中歐及東歐國家均表憂心。