【中美貿易談判】中國專家：特朗普彈劾案拖對中國非壞事

美國眾議院12月19日通過兩項針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾議案，惟眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）未有透露什麼時候將彈劾案送往參議院，她說要先確認參院會否公平審訊。

上海同濟大學國際與公共事務研究院院長夏立平12月20日接受香港中通社訪問時指出，美國民主黨拖延特朗普彈劾案進程，對中國來說不是壞事。

美國民主黨被指拖延特朗普彈劾案的進程。眾議院議長佩洛西尚未將已獲眾議通過的兩個彈劾條款送交參議院展開審訊。中國有專家認為審訊拖下去對中國更有利。圖為2016年9月24日中國上海洋山深水港的貨櫃正在卸下。（Reuters）

夏立平20日在接受香港中通社採訪時分析民主黨的做法：「首先，對民主黨來說，彈劾特朗普最主要的目的還是為了明年大選。由於參院是共和黨的主場，彈劾案到參院後將很快被否決。因此民主黨認為此事拖得愈長，對自己的選情越有利。最好能拖到明年三、四月，甚至更晚一些。」

夏立平續指：「第二，彈劾案目前是民主黨黨內團結的最重要因素。由於政黨內部對許多事務分歧很大，明年大選候選人也尚未出爐，彈劾案可令黨內形成共同目標——把特朗普趕下台。如果彈劾案很快被否決，加強黨內團結的最重要因素也就消失了。」

他說：「第三，在參院審理階段，眾院將派出幾名眾議員作代表，擔任檢察官角色指控特朗普。在共和黨的主場，這些彈劾代表可能不僅彈劾不成，反被狠狠攻擊一番。另外，參院彈劾的主審法官將是最高法院首席大法官，也是共和黨人，優勢明顯。民主黨與其匆忙提交彈劾案，不如再等等看。」

夏立平續指：「美國兩黨極化確實日益明顯、激烈，兩黨在許多問題上都無法妥協，勢必對美國政治生態造成負面影響。這是由於美國國內矛盾長期累積、無法解決造成的。」他說：「美國兩大黨只有在對華強硬方面，持有共同立場，這是為了將國內矛盾向外引導，引到中國身上。因此，彈劾案拖長一點，對中國來說不是壞事，兩黨打得激烈一些，否則如果彈劾案很快完結，他們又有時間來一致對中國了。」