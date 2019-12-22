中美達成首階段貿易協議　專家：科技冷戰仍在

儘管中美分別宣布雙方達成首階段貿易協議，但有專家指出，特朗普政府可能會祭出更多非關税措施來限制中國獲得美國的技術。

中美戰略博弈正在全面展開。圖為6月29日習近平同特朗普在大阪會晤（路透社）

儘管特朗普12月20日發表Twitter推文說，他和中國國家主席習近平通電話，就美中貿易協議有良好的會談。不過，分析人士認為美中貿易戰可能會因為兩國第一階段的協議達成而緩和，但是美中科技戰不會因此而止步。

美國智庫對外關係委員會中國項目資深研究員和網絡安全專家西格爾（Adam Segal）稱，「第一階段協議，如果最終簽署的話，也不會影響這個趨勢。2020年，我們會看到兩國在競爭全球影響力的同時，將繼續限制科技的交流。」

他解釋說：「習近平不會放棄減少對外國技術的依賴的嘗試。在美國方面，兩黨支持通過越來越多的技術來檢查和遏制中國的努力。」

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）亞太區首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）19日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，特朗普政府可能會在2020年祭出更多非關税手段。

羅奇稱，這些措施可能是針對某些特定部門的特殊出口限制，限制中國公司投資海外以及獲得它們所需要的技術。這些措施將使得中國很難發展自己的供應鏈。羅奇說，非關税措施更復雜，風險更大，對美中關係長期的影響也更大。