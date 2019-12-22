中印邊界問題特別代表會晤　同意加強戰略溝通與政治互信

中國和印度當地時間12月21日在新德里舉行邊界問題特別代表第二十二次會晤，由中國外長王毅和印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）共同主持。

中國外交部12月21日發表聲明稱，王毅說，特代年度會晤既是中印討論邊界問題的主渠道，也是雙方進行戰略溝通的重要平台。雙方應按照兩國領導人做出的重要指示，根據已達成的政治指導原則協定，積極推進邊界談判，研究制定解決框架的談判路線圖，爭取最終達成公平合理和雙方都能接受的解決方案。同時，雙方也要推進早期收穫磋商，加強信任措施建設和邊境地區合作，共同維護好邊境地區的和平與安寧。

多瓦爾表示，印中兩國領導人為兩國關係發展和邊界問題解決提供了新願景和戰略引領。雙方應全面落實領導人重要共識，加強戰略溝通，增進政治互信，深化互利合作，通過對話協商儘早解決中印邊界問題，推動印中關係取得更大發展。

聲明還稱，雙方就邊界談判早期收穫交換了意見，就加強信任措施建設達成共識，同意制定維護邊境地區和平安寧的管控規則，加強兩國邊防部隊之間的溝通交流，在兩軍相關部門之間建立熱線，增設邊防會晤點，擴大邊境貿易和人員往來。雙方商定2020年在中國舉行中印邊界問題特別代表第二十三次會晤。

印度外交部當天也發表聲明稱，印度和中國聲明，有意為兩國的利益儘早解決邊界爭端。

聲明指出，兩位特別代表都強調了從中印關係戰略角度考慮邊界問題的重要性，並同意早日解決邊界問題符合兩國的根本利益。

聲明中說，雙方都認為，在邊界問題最終解決之前，保持邊界地區的和平與安寧對於發展雙邊關係非常重要。