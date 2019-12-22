馬克龍呼籲法國工會暫停罷工　多間工會表明拒絕

法國民眾抗議政府計劃將退休人士年齡上調至64歲的罷工持續，總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月21日呼籲在聖誕期間者停罷工，避免歡度節日人士的交通受到影響，但遭到多個工會拒絕。

法國總統馬克龍12月20日抵達非洲國家科特迪瓦，在當地舉行為期三日的訪問。期間他就法國反福利改革的罷工表態。（AP）

馬克龍到訪非洲國家科特迪瓦（Cote d'Ivore）時表示，民眾的罷工行動合理並獲憲法保障，但他認為暫停罷工不是代表民眾放棄訴求，反而是展示他們的責任感和尊重一些希望利用聖誕隹節與至愛團聚的法國人。他提到，當局致力解決問題，並已經就改善鐵路交通找到一些方法，認為情況會有改善。

法國政府有意改革當地福利制度，包括削減向鐵路等部門員工的福利，惹來鐵路工會等不滿，在全國發起罷工兩周。美聯社報道，當地最近的民意調查顯示，大多數法國人憂慮削減福利而令他們的工時增加，但所享福利卻減少，因此普遍支持工會的罷工行動。不過他們亦認為，工會應該在聖誕期間暫時停火。

對於馬克龍的呼籲，多個工會願意暫停工業行動，但不少鐵路工作已經表示拒絕，目前當時大約有半數高速鐵路TGV班次運作，而巴黎地鐵的14條路線中，有8條暫停服務，其餘路線的班次則明顯疏落。