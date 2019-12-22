印度示威增至24死　莫迪籲尊重國會決定

印度連日爆發示威，反對國會通過《公民身份法》修正案，死亡人數增加至24人。總理莫迪（Narendra Modi）12月22日發表講話，為修正案辯護，指要尊重國會通過公民法修訂的決定。

印度連日爆發示威，反對國會通過《公民身份法》修正案，死亡人數增加至24人。（Reuters）

莫迪在所屬人民黨集會發表講話，指反對派散佈謠言及錯誤信息，刺激民眾的情緒。他又譴責示威者襲擊警察，破壞公共交通工具、商店及政府財產。

他強調，當局在實施重大政策時，從未考慮或詢問過對方的宗教信仰，並堅稱印度的穆斯林無需擔心該法案。

示威浪潮已持續近兩星期，最少24人死亡。北方邦有15人死亡，包括一名被踩死的8歲男童。警方強調，無人死於警方實彈，警方只是用警棍及催淚氣體驅散示威者。

印度下議院12月9日以311票贊成、80票反對，通過「公民身份修正法案」，提議印度授予2014年12月31日前因「宗教迫害」而來到印度的巴基斯坦、孟加拉國和阿富汗非法移民國民身份。

修正案規定，只有印度教、錫克教、佛教、耆那教、拜火教和天主教徒才有資格擺脱非法移民，獲得印度國民的身份。惟穆斯林並未包括在內，法案被指歧視穆斯林。