俄專家稱彈劾案是民主黨自掘陷阱　只會對特朗普有利

俄羅斯專家稱，美國民主黨執意發起針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案，有着三大目標。但對民主黨來說，彈劾是個陷阱，只對特朗普有利。

據俄羅斯衛星通訊社12月22日報道，大多數專家認為，共和黨佔多數的美國參議院，不會通過特朗普彈劾案。但民主黨明知不可為而為之，有着非常清晰的目標。

歐洲和國際研究中心副主任、美國問題專家蘇斯洛夫認為，參議院通過彈劾案的可能性為零。民主黨人非常清楚，他們的目標是將來：第一個目的是影響2020年的美國總統大選。民主黨人希望藉助於彈劾來動員自己的選民，並說服尚處於搖擺中的選民，給特朗普的主要反對派投票。

第二個目的，是表達民主黨人針對特朗普不可調和的態度。這意味着，不管下屆總統大選結果如何，美國兩黨仍將陷入極端分裂狀態。

彈劾的第三個目標是針對國際受眾。民主黨人向盟國和夥伴發出信號：正確的美國依然存在，並將在特朗普之後歸位。這些盟國和夥伴認為，特朗普總統任期是美國的「臨時神經錯亂」。

俄聯邦政府財經大學政治學系副教授、政治學家米爾扎楊認為，對民主黨自身來說，彈劾是個陷阱，只對特朗普有利。

米爾扎楊認為，事實上，彈劾對特朗普和共和黨人有利，他們甚至在催促投票，目的是想盡快讓參議院審議。

聽證過程中，參議院完全有權力召喚當事人，首先是傳喚美國前副總統拜登（Joe Biden）兒子和團隊成員。

在宣誓情況下，他們將講述，烏克蘭總檢察長離職是否和其調查拜登兒子工作過的烏克蘭天然氣公司（Burisma Holdings）腐敗案有關聯。

對拜登來說，這將是致命的，因為作偽證是非常嚴重的犯罪。拜登很難否認，曾利用自己的職務權力為其兒子掩蓋腐敗模式。

民主黨控制的美國眾議院12月18日通過針對特朗普的兩項彈劾條款，但眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）迄今未向參議院提交彈劾條款，以便讓彈劾案進入參議院的審判程序。

特朗普12月21日對此表達不滿，批評眾議院議長佩洛西採取故意拖延策略。

特朗普21日在佛羅里達州對保守派學生團體「美國轉折點」（Turning Point USA）發表演講，稱民主黨在18日通過彈劾條款後，至今仍未轉交參議院審理，認為這是非常不公平，而且違反憲法。

特朗普更以「瘋狂的南西」（crazy Nancy）形容佩洛西。

特朗普被指扣留對烏克蘭的3.91億美元軍事援助，換取基輔調查民主黨總統參選人、前副總統拜登父子，結果被指「濫用職權」。

特朗普還被指下令阻止官員及情報組織出席國會就有關問題舉行的聽證會，遭到「妨礙國會」的指控。不過特朗普一直否認指控，稱彈劾調查是政治迫害。