【一分鐘看世界】彈劾幫了特朗普？莫斯科恐襲、維和部隊性侵醜聞

早晨，今天是12月20日，星期五。 多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美國黨爭今非昔比

美國眾議院大比數通過對總統特朗普有關濫權和妨礙國會調查的彈劾案，下一步將交予參議院審訊。不過在此前，議長佩洛西不滿共和黨控制的參議院拒絕批准證人作供，因而沒有透露何時將彈劾案推進。共和黨為總統護航，黨友更聲稱特朗普彈劾慘過耶穌被審判，特朗普則自信滿滿批評民主黨是邁向政治自殺，惟民調亦顯示其民望不跌反升。目前共和民主兩黨就彈劾陷入水深火熱的黨爭，從佩洛西的一個手勢，更可窺探美國黨爭今非昔比，漸漸失去對正義詮釋的執着……（按此閱讀更多）

美國眾議院議長佩洛西作為老派議員，盡力維持這次彈劾特朗普應有的莊嚴，不過似乎民主黨內的進步派不以為然。（Reuters）

俄聯邦安全局恐襲

俄羅斯總統普京舉行2019年度大型記者招待會，會上談及中俄關係和彈劾美國總統彈劾案等議題。會後他出席一個為聯邦安全局FSB等情報機構舉行的活動，期間莫斯科FSB大樓一帶發生槍擊恐襲，造成最少1死5傷。由於案發時正值當地紀念蘇聯時期秘密警察機關的節日，當局初步調查認為，槍手可能是對此不滿而發動襲擊……（按此閱讀更多）

俄羅斯警方封鎖聯邦安全局大樓一帶，現場曾傳出類似爆炸的聲音。（Reuters）

維和部隊涉性侵 誕數百嬰兒

加勒比海國家海地2004年發生政變，2010年起又先後遭遇地震和風災重創，派駐當地的聯合國維和部隊執行長達13年任務。不過據最新的研究報告顯示，部份維和部隊成員性侵當地女童，部份人因而懷孕，被迫獨自撫養孩子，當中年紀最小的僅得11歲。海地政府要求聯合國交代，受害人也提出起訴爭取撫養費……（按此閱讀更多）

5G及足球場上的中德風波

德國目前就是否使用中國電訊商華為的產品陷於爭議，總理默克爾強調，沒有聽說北京政府就華為問題向德國施壓，不過言論似乎與中國駐德國大使日前的發言有矛盾。除左5G競技場上，中德在足球場上也掀風波。因應英超球隊阿仙奴球星奧斯爾批評中國新疆政策，德甲球會科隆亦突然宣布暫停一項在中國的合作計劃，並批評中國是「全面監控的國家」……（按此閱讀更多）

英女王演說三大重點

英國大選結束後，眾多新任議員準備履新，當中不乏新手媽媽，她們帶同手抱子女讀出誓詞，正式成為國會議員。至於英女王發表的國會演說則強調脫歐後的自由貿易協議、國民保健計劃和反恐。大勝的保守黨政府也關注香港等事務，而面對國內蘇格蘭二次獨立公投的呼聲，首相約翰遜則強調不要分裂聯合王國……（按此閱讀更多）

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