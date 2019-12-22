特朗普批評佩洛西　炮轟對方拖延提交彈劾條款

美國眾議院通過彈劾總統特朗普（Donald Trump）的條款後，至今仍未轉交參議院表決，特朗普12月21日為此感到不滿，批評眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的故意拖延策略。

美國總統特朗普12月21日認為，民主黨控制的眾議院至今仍未將自己的彈劾條款轉交國會，是不公平和違憲。（Reuters）

特朗普22日向一個保守派學生組織發言，指控制眾議院的民主黨在18日通過彈劾條款後，至今仍未轉交參議院審理，認為這是非常不公平，而且違反憲法。特朗普更以「瘋狂的南西」（crazy Nancy）形容佩洛西。

他又向支持彈劾條款的民主黨人連番炮轟，指他們自稱民主黨人，但卻完全不相信民主。特朗普亦趁機大讚共和黨團結，稱沒有遭任何一位黨友倒戈。

目前民主共和兩黨就彈劾審訊安排陷入僵局，佩洛西和其他民主黨員希望傳召特朗普幕僚以證人身份作供，並尋求保證審訊公正。她的辦公室發表聲明，指未有明確審訊細節前，佩洛西都不會公布檢控官人選。聲明稱，參議員有憲法責任確保擔任陪審團的參議員及公眾有機會了解特朗普如何濫權的行為。

特朗普被指扣起對烏克蘭的3.91億美元軍事援助，換取基輔當局調查民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）父子，結果被指濫權。特朗普亦被指下令阻止官員及情報組織出席國會就有關問題的聽證會，惹來妨礙眾議院調查控罪。不過特朗普一直否認指控，形容事件猶如政變。