對中國貿易戰議和　特朗普被朝鮮看作軟弱可欺

美國與中國達成「第一階段貿易協議」，輿論評價是「中國強硬派的勝利」。

對於美中12月13日分別宣布達成的階段性貿易協議，美國《紐約時報》認為是「中國強硬派的勝利」，因為實現5月談判無果時提出的，即使是達成部分協議，也要取消關税的訴求。

美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）12月13日於Twitter上發布推文：「中美貿易關係有很大的結構性不公平存在。一開始特朗普看來是唯一一位敢於面對挑戰的總統，但現在，他為了中國購買一些大豆這個暫時及不可靠的承諾而被賣了。」

眼看與華盛頓進行核談判的限期即將在12月底期滿，平壤同輿論一樣，時刻關注特朗普的外交狀態。

一位熟悉朝鮮領導層目前思路的消息人士12月23日告訴美國有線電視新聞網絡（CNN），朝鮮計劃2020年將對美國採取強硬政策，包括將去核化選項拿掉。消息人士稱，現況是，去核化的議題暫時已經不在談判範圍裏了。其他內容預計將包括放棄與華盛頓的談判，以及鞏固平壤作為核武器擁有國的地位。

消息人士對CNN說，平壤現在的觀點是，特朗普正被彈劾、2020年大選也在逼近，特朗普目前在政治上處在「脆弱」（Vulnerable）的狀態。

消息人士還說，朝鮮最高領導人金正恩預計將採取「走着瞧」的觀望策略。一來，如果與特朗普達成協議，而特朗普在2020年11月的大選中輸了，他的繼任者可能不會堅守協議。而如果特朗普最終贏得了第二個任期，那麼平壤願意重新參與。但屆時肯定會提高與華盛頓進行對話的門檻。

而且平壤將不再採用通過美方放棄經濟制裁，進而實現短期或長期的發展經濟的辦法，而是加強將國家自力更生、自主發展的理論付諸實踐。

消息人士透露，這項對美強硬的新政策或正是本月初朝鮮高級官員發聲提到的「聖誕禮物」。朝鮮外務省負責美國事務的副相李泰成12月3日表示，朝鮮再次提醒美國年底美朝談判期限步步逼近，美國想得到什麼「聖誕禮物」，完全取決於美國的決斷。專家和分析人士推測，「聖誕禮物」的警告可能預示着平壤將發射某種先進的導彈或衛星試驗，以觀後效。