韓媒：美軍偵察機再飛臨半島監視朝鮮

韓媒12月22日引述追蹤飛機動向的網站「飛機守望」（Aircraft Spots）報道，美軍偵察機RC-135W「鉚釘」（Rivet joint）在周末再次飛到半島上空，加強對朝鮮的監視。

美軍偵察機「鉚釘」在剛過去的周末再次飛到半島上空，加強對朝鮮的監視。美國與朝鮮近期的軍事動作，推高區內緊張局勢。圖為朝中社12月22日發布照片，朝鮮最高領導人金正恩在朝鮮勞動黨中央軍事委員會會議發言。（AP）

「飛機守望」沒有公開它飛行的具體時間和航線，但韓聯社22日的報道指它可能是在剛過去的周末飛行。

RC-135W是美國空軍電子偵察機隊的主力，搭載能捕捉導彈發射前地面遙測器發出的信號並分析彈頭軌跡的設備。

美軍12月亦曾派出 RC-135W到半島上空。韓聯社12月9日報道稱，RC-135W當天在京畿道南部上空飛行。它或從仁川飛往春川，巡航半島上空。

RC-135W在12月2日及5日出現在半島上空，但周末不執飛，今次飛行可能屬於特殊時期（odd timing）巡航。

韓聯社的報道引述分析稱，美軍偵察機執勤時都關閉定位系統，但近來有意「暴露行蹤」，或是有意藉此對朝鮮施壓。

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美國與朝鮮近期的動作，推高區內緊張情勢。除了美軍軍機頻頻飛臨朝鮮半島，朝鮮中央通訊社12月14日引述朝鮮國防科學院發言人報道，朝鮮當地時間13日晚上10時41分至48分，在西海衛星發射場再次進行「重大試驗」。朝鮮7日亦曾於西海衛星發射場進行「極其重大的試驗」。這兩次測試引起外界猜測，朝解可能是利用看來火箭引擎測試掩飾長程導彈的測試。

隨着朝鮮自設的年底核談判期限接近，平壤政府對美國的言論亦愈來愈有警告意味，用字亦變得更強硬。朝鮮外務省負責美國事務的副相李泰成12月3日表示，朝鮮再次提醒美國年底美朝談判期限步步逼近，美國想得到什麼「聖誕禮物」，取決於華府的決定。有分析認為平壤政府或準備再試射洲際彈道導彈。此外朝鮮外務省發言人12月12日批評，在年底美朝談判期限逼近下，美國繼續加大對朝鮮的挑釁力度。發言人表示朝鮮再也沒什麼可以失去的，已做好對美國的任何選擇奉陪到底的相應準備。