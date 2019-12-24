英媒：伊朗最高領袖憂示威顛覆政權　下令鎮壓釀逾1500人死亡

伊朗民眾自11月因不滿燃料價格暴漲而抗議近兩周，路透社12月23日引述4名消息人士指，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）期間曾召集最高國安及政府官員，並且下達鎮壓令，要求「不惜一切制止他們（示威者）」。

報道指，消息由哈梅內伊的三名親信及一名官員所證實，稱這次鎮壓行動是伊朗自1979年「伊斯蘭革命」以來最血腥的一次，造成約1500人死亡，其中包括至少17名年輕人及約400名婦女，當中亦包括安全部隊和警察；這數字比起國際特赦組織（Amnesty International）公布的至少304人，和美國國務院的逾1000人更多。

消息人士指，有關資料是由安全部隊、停屍間、醫院和驗屍官辦公室所收集得來，並透露哈梅內伊於11月17日在官邸會見政府高層時，不僅嚴厲批評政府處理動亂手法，且不滿有人焚燒其肖像及破壞前最高精神領袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的雕像，「伊斯蘭共和國正處於危險之中，要不惜一切平息示威。你有我的命令。」

消息人士又稱，哈梅內伊甚至警告官員若不能立即制止示威便後果自負，「敵人想推翻伊斯蘭共和國，（我們）必須立即反應」。