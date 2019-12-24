伊朗開啟重水反應堆新計劃　料2021年可接受全面測試

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran，AEOI）12月23日宣布，將會在國內一個重水反應堆展開新的計劃。

AEOI主席薩利希（Ali Akbar Salehi）向國營電視台表示，技術人員啟動阿拉克（Arak）重水反應堆的第二線路，並解釋指該線路會為反應堆的冷卻系統傳送熱能。他在新聞發布會上指出，預料需時5至6個月興建反應堆控制室，餘下設施預料1年內完工，預計整個反應堆系統可在2021年3月接受測試。

根據2015年的《伊朗核協議》（JCPOA），伊朗同意關閉阿拉克反應堆，其他協議參與國認為，有關反應堆可製作適用於原子彈的鈈元素。惟協議允許伊朗製造限定數量的重水。目前英國正協助德黑蘭重新設計反應堆，以限制反應埋中生產的鈈；伊朗指翻新的反應堆將用於製造農業和醫學用的同位素。

美國政府退出核協議後，對伊朗實施嚴厲的制裁，惟伊朗沒有妥協。伊朗國家最高安全委員會（Supreme National Security Council）秘書長沙姆哈尼（Ali Shamkhani）22日則警告，如果歐洲不實行其諾言，伊朗將採取其他行動，降低對《伊朗核協議》的承諾。