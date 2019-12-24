澳洲總理因山火問題惹眾怒　「撞樣」加拿大遊客穿「防暴」衫護體

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近期因處理山火問題備受指責，一名加拿大遊客因為和莫里森長相相近，被兩名孝順女兒擔心他在澳洲旅行期間的安全沒受保障。女兒為給父親保駕護航，想出奇招。

廣泛的澳洲民眾因山火失控而斥責莫里森。《澳洲人報》報道，12月19日和20日澳洲南部省份山火不止，已有兩名消防員喪生、15所房屋被毀，此外有23名警察及消防員受傷，受影響面積超過4萬公頃。

莫里森迫於輿論壓力提前結束假期，12月20日向國家電視台表示，之所以將1月的個人假期提前、和家人在夏威夷度假，是由於明年1月計劃訪問日本和印度。莫里森進一步說，已經立即返回澳洲，對受山火影響的澳洲國民表示歉意。

但莫里森表示，不贊同外界提出的「他本人放假期間，澳洲執政缺失」導致山火的說法。

城門失火殃及池魚。英國《每日郵報》（Daily Mail）12月23日消息稱，一名加拿大男性遊客在澳洲旅行，但因長得和現年51歲的莫里森太像，自己的兩個女兒訂製了一件短袖衫，上面寫着「我不是斯科特·莫里森」以防止被錯認成莫里森，被憤怒的澳選民「誤傷」。

這名遊客的女兒在網絡論壇Reddit上說：「我爸爸一直被當作莫里森，所以我和姐姐給他做了件T恤，以確保他在澳洲旅行期間的安全。」

有網友評論稱，男子年齡跟莫里森差不多，身材、面部特徵、頭髮和眼鏡都神似。更有人揶揄道：「莫里森現在可能也想要這樣一件T恤。」