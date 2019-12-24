韓國指文在寅沒表明涉香港新疆事務立場　中國外交部回應

韓國總統文在寅12月23日在北京同中國國家主席習近平舉行會晤，中國方面稱，文在寅在會晤中說，香港及新疆問題是中國內政，但是韓方之後否認相關說法。中國外交部再就此作出回應。

12月24日，在中國外交部的記者會上，有記者問：「中方昨天發佈有關中國領導人會見文在寅總統的消息稿中提到，文在寅總統表示，無論香港事務還是新疆事務，都是中國的內政。但是韓方否認了這一消息，表示文在寅總統沒有表明涉及香港和新疆事務的立場。中方對此有何評論？」

對此，中國外交部發言人耿爽回應說：「中方的消息稿你已經看到了吧？我昨天在這裏也回答了NHK記者的提問。我們對會見情況的介紹在消息稿裏已經得到了充分的體現，你可以再去查閲一下。」

文在寅12月23日抵達北京後會見習近平，中國外交部之後發表聲明提到，文在寅表示，韓方認為，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政，韓方理解中方在重大問題上的立場，支持自由貿易，願同中方繼續加強在地區國際事務中的溝通協作。

青瓦台：只是表示聽清了習主席的發言

在23日的記者會上，中國外交部發言人耿爽說「這是文在寅總統的表態，我認為這一表態符合事實。他說了一個基本事實，那就是，香港事務、新疆事務都是中國內政。」

然而，韓國青瓦台之後表示，習近平解釋說香港、新疆問題是內政問題，文在寅發言的主旨只是表示聽清了習主席的發言。