文在寅與安倍晉三會談　強調坦率對話與合作

日媒12月24日報道，日本首相安倍晉三與同在中國四川成都參與中日韓領導人會議的韓國總統文在寅會面。安倍在會談上表示：「希望改善重要的日韓關係。」

日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅12月24日會面時表示，希望改善日韓關係。圖為文在寅（左）與安倍晉三（右）當天握手。（AP）

日本共同社24日報道，安倍晉三對文在寅說：「關於朝鮮問題等關係到安全保障的問題，日韓、日美韓合作極其重要。」

韓聯社24日報道稱，文在寅向安倍晉三表示，對於改變首爾與東京政府的關係，進行坦率的對話是重要的。他強調韓國及日本在「地理上、歷史上及文化上」是最近的鄰國。文在寅補充說，雖然在一段短時間內兩國關係有「不舒服」的情況，但日韓是永不能分開的。

安倍晉三同意兩國是重要的鄰居，以及與美國的三邊軍事合作是尤其重要。他也補充說，想與韓國改善關係。

文在寅24日下午在成都與安倍晉三進行會談，雙方會就韓日之間未解決的問題交換意見。這將是兩國領導人時隔15個月再度會談。

中國國務院總理李克強、文在寅及安倍晉三在24日晚上會進行三邊會談，討論在三邊合作框架下提升合作的實際操作。安倍晉三在與李克強25日進行進一步的會談後，安倍將起程返回日本。