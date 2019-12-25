菲律賓擬於鄰近南海區域改建軍事基地　或聯合美澳對抗中國　

日本傳媒12月24日報道，菲律賓海軍計劃將一座造船廠改建為軍事基地，惟基地正好處於與中國有領土爭端的南海海域。同時美國和澳洲也參與該項改建計劃，菲律賓或藉機聯合美澳抗衡中國。

《日本經濟新聞》報道，菲律賓海軍司令恩佩德拉德（Robert Empedrad）在受訪時表示，菲律賓海軍計劃在呂宋島面向南海的海灣上建立基地。菲律賓海軍接手宣告破產的造船廠的一部分，將其改造成海軍基地。

韓國韓進重工業旗下的造船廠2019年1月經營陷入破產，銀行目前正在尋找承擔重建業務的贊助商。澳洲造船企業奧斯達（Austal）與美國瑟伯勒斯資本管理公司（Cerberus）組成的企業聯盟成為承建業務的唯一候選商。

奧斯達首席執行官在接受採訪時表示，期待海軍的駐留。該公司在菲律賓中部宿霧省擁有造船廠，今後計劃建造6艘海軍巡邏船。

報道指出，相較位於菲律賓首都馬尼拉以南的主要海軍基地，位於蘇比克灣（Subic Bay）的新基地距離南海更近，便於艦船出航。蘇比克灣對面是冷戰時期美軍在亞洲最大的軍事基地，如今也有航母和潛水艇停泊。

報道稱，恩佩德拉德雖然沒有明確表示，但興建基地的做法毫無疑問是針對與菲律賓有南海爭端的中國。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府雖對中國展現關係緩和姿態，但菲律賓軍隊對於在爭議海域填海造陸、修建軍事設施的中國警惕不斷加強。

南海爭議對中菲關係影響重大，圖為2019年6月12日，菲律賓抗議者在中國駐菲律賓領事館外舉行集會。（AP）

特別是當時傳出中國企業也有意參與破產造船廠的重建工作，菲律賓軍方曾對此表示擔憂，菲律賓政府還將中國企業從重建商候補名單中剔除。

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）早在6月就報道稱，如今韓進重工在菲律賓的子公司蘇比克造船廠陷入破產困境，這為美國海軍「重返蘇比克灣」、在南海「就近對抗中國」提供了難得的機遇。