【彈劾特朗普】佩洛西「拖字訣」　審訊之路怎麼走？

美國眾議院於12月18日通過就「通烏門」一事彈劾總統特朗普（Donald Trump），但眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）延遲向參議院提交彈劾條款，參院的審訊程序或被押後。特朗普批評佩洛西的故意拖延策略，認為這是非常不公平，而且違反憲法。

美國眾議院於12月18日通過彈劾總統特朗普，但眾議院議長佩洛西延遲向參議院提交彈劾條款。圖為特朗普（右）與共和黨參議院領袖麥康奈爾（左）。（Reuters）

目前民主共和兩黨就彈劾審訊安排陷入僵局。共和黨希望參議院速戰速決立即開審。外界一般預測，特朗普可以在參議院的審判避過被罷免，迅速完結彈劾並投入選戰。這對共和黨來說最為理想。

佩洛西一方則要求參議院先明確交代審訊細節，以延遲向參議院提交彈劾條款。分析相信，民主黨拖字訣，一方面是想拖延特朗普的大選部署，同時希望傳召特朗普幕僚以證人身份作供，以尋求新證詞帶來的動力。

分析相信，佩洛西拖字訣昫希望傳召更多證人作供。（Reuters）

特朗普22日斥民主黨違反憲法，副總統彭斯（Mike Pence）幕僚長肖特（Marc Short）就又指民主黨自相矛盾：一方面稱事態緊急，但卻拖延參議院處理案件。他形容，彈劾案僅是「為安撫激進左派的政治活動」，認為佩洛西將會投降。

分析相信，佩洛西最終仍是要把案件交至參議院，否則會玩火自焚損害民主黨聲望。

參議院共和黨領袖之一、參議員布蘭特（Roy Blunt）相信，兩黨可望在2020年初就如何審判達成協議。

他提倡參考20年前前總統克林頓（Bill Clinton）的彈劾案，在審判期間對是否傳召證人投票，或在參議院以投票確定審判細節。

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