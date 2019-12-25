廚房尋回失傳700年名畫　法國文化部拒出口「國寶」

失傳約700年的古油畫《嘲弄基督》（Christ Mocked）9月份在法國一名老婦家中的廚房牆上被發現，10月時更在巴黎一場拍賣會上以2400萬歐元（約2.1億港元）成交。惟法國文化部12月24日將畫作列為國寶並拒絕批出出口許可，目的是為了讓政府可以在30個月內籌募資金收購畫作。

這幅屬於早期文藝復興時期的畫作，出自13世紀意大利畫家奇馬布埃（Cimabue）的手筆，畫風富有中世紀拜占庭色彩，描繪耶穌受難時被嘲弄為「上帝之子」的場面。至於奇馬布埃則是被譽為「歐洲繪畫之父」喬托（Giotto）的師父。

一名居於法國貢比涅（Compiègne）的90多歲婦人，6月時打算將其1960年代的房子出售，並請來拍賣行為屋內傢俬和物品估值。怎料拍賣行職員赫然發現這幅一直掛在廚房牆上、僅約26乘20厘米的油畫殊不簡單，經鑑證後證實為失傳約700年的《嘲弄基督》。

《嘲弄基督》是13世紀意大利畫家奇馬布埃的作品。（維基百科）

《嘲弄基督》據報最終由兩名智利收藏家以約2.1億港元，擊敗了紐約大都會藝術館（MoMA）而投得。

不過法國文化部在平安夜當日表示聲明指，已將《嘲弄基督》列為國寶，理由是畫作保持完整，加上奇馬布埃採用了「人性化處理基督容貌」等嶄新手法，因此依照法國國寶委員會建議，禁止作品出口30個月，並將籌募資金購回畫作，以讓它可以放在羅浮宮，與另一幅奇馬布埃的系列畫作展覽。至於該兩名收藏家，可以在這段時期內向文化部出價。