美國計劃從西非撤軍　專注應對中俄潛在威脅

美國《紐約時報》（New York Times）12月24日引述消息人士報道，國防部長埃斯珀（Mark Esper）考慮削減駐西非的美軍數目，並將長遠策略轉向應對俄羅斯及中國的潛在威脅。

美國防長埃斯珀計劃結束美軍打了18年的反恐戰，改為集中應對來自中國及俄羅斯的潛在威脅。（Reuters）

現時大約有7000名美軍部署於非洲，大部分都是駐守撒哈拉以南及非洲之角（Horn of Africa）地區，其中在索馬里就有約500名特種部隊成員負責打擊與蓋達組織（al-Qaeda）有連繫的恐怖組織索馬里青年黨（al-Shabab）。

消息指，美國國防部的撤出西非計劃包括放棄最近於尼日爾（Niger）完成、價值1.1億美元的無人機基地，以及中止在馬里（Mali）、尼日爾及布基納法索（Burkina Faso）的支援法國部隊行動。

有關計劃對主導非洲反恐任務的法國帶來直接影響，法國現時在西非部署大約4500名士兵參與打擊極端組織ISIS及蓋達組織，並倚賴美軍的協助、補給等，而這些開支每年花費華府4500萬美元。

埃斯珀預計在1月會有初步決定，但勢引來批評。有國防部官員表示，美軍改變對非洲的部署策略後，下一個整頓目標會是拉丁美洲的軍力。