俄羅斯首次召開非洲峰會　普京與西方及中國角力的新戰場

「俄羅斯－非洲」經濟論壇暨領袖峰會10月23日在俄羅斯索契舉行。西方媒體認為，峰會被認為是莫斯科非洲政策的轉折點，標誌俄羅斯將重返非洲大陸，與中國和西方展開競爭。

普京下一盤大棋

這是俄羅斯首度舉行非洲領袖峰會，包括肯尼亞、尼日利亞和南非等大約40多名非洲國家的首腦前往出席，盛況空前。西方媒體評論稱，從忽視到重視，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）要在非洲下一盤大棋。

普京表示，加強與非洲國家的關係是俄羅斯外交政策的重點之一。莫斯科願意向非洲提供一系列支持：政治和外交、國防和安全幫助、經濟援助、教育和職業培訓等等。

但更為重要的是，俄羅斯是非洲重要的防務夥伴，也是非洲地區的主要武器供應國。路透社稱，俄羅斯近年與大約20個非洲國家達成了軍事合作協議，2018年還向中非共和國無償提供槍支彈藥，並派遣了175名軍官。現在，俄羅斯已經不滿足於只做簡單的「非洲武器供應商」的角色，普京正想讓俄非關係能在經濟上更進一步。

普京在接受塔斯社的訪問時透露，俄羅斯正在非洲「規劃和落地價值數十億美元的投資項目。」並將會在能源、礦產和防務等方面尋求與非洲國家達成貿易合作。

BBC認為，這標誌着俄羅斯總統普京非洲戰略的轉變，從過去的忽視到現在的重視，普京正尋求讓非洲成為其新的政治盟友和貿易伙伴。

中俄將如何相處

就在峰會召開前，普京還強硬批評了一些西方國家不惜以施壓、威逼恐嚇等手段，企圖奪回在非洲大陸及前殖民地的主導地位，以「新包裝」掩飾自己強取豪奪的野心。指責阻撓俄羅斯強化與非洲的友好關係。

意大利歐聯通訊社認為，整體而言，俄羅斯對非洲的影響力，從政治經濟實力層面而言可能不及西方大國。

普京在峰會現場講話，提到俄羅斯和中國將為非洲國家提供更多機會。（VCG）

卡內基國際和平基金會高級研究員斯特龍斯基（Paul Stromski）指出，俄羅斯目前尚遠未恢復前蘇聯在非洲大陸曾經享有的地位。目前撒哈拉以南的非洲地區中，最重要的貿易關係是印度、中國和美國，而不是俄羅斯。此外，美國、中國、日本和歐盟在非洲提供的援助和投資也遠遠超過俄羅斯。

與此同時，中國是非洲的重要夥伴，俄羅斯向非洲靠攏，不禁讓外界猜測，中俄在非洲將如何相處？

俄羅斯喀山聯邦大學國際關係學院副教授佩尼科夫采夫（Roman Pennykovtsev）認為，俄中在非洲將成為夥伴，而不是競爭對手，這符合兩國和非洲國家的利益。從經濟實力看，中國的能力強於俄羅斯；另一方面俄羅斯在軍事領域有大量經驗可以與非洲國家分享。因此，角色劃分不會給中俄和中國的夥伴關係帶來麻煩。