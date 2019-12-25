日本首相要求中國在第三國開發中確保透明度　日媒：意在一帶一路

中國國務院總理李克強12月25日與訪華的日本首相安倍晉三在成都會談，共同社報道，在圍繞在第三國基礎設施開發等方面的合作，安倍晉三強調要符合確保透明度、債務可持續性等國際標準，分析稱，此舉是意在牽制「一帶一路」。

共同社稱，安倍的舉動意在牽制提出「一帶一路」經濟構想、進行過剩貸款的中國。

李克強（右）與安倍晉三（左）在成都會談，兩人在會前握手（美聯社）

李克強：望在金融和醫療方面與日本合作

報道又提到，在會談期間，安倍晉三表示，期待通過加強金融合作、大力改善商業環境。李克強則回應稱，希望在金融和醫療等服務業上與日本合作，擴大市場。

安倍並提到中國船隻到釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近海域一事，他認為，東海局勢不穩定，日本和中國的關係很難真正改善，並敦促中方作出回應。會談後的午宴上，兩人一致同意，把通過明年東京奧運會和2022年北京冬奧會的交流具體化，並開展活躍的青少年交流。

另一方面，中國外長王毅與日本外相茂木敏充在北京會談，共同社報道，雙方一致同意，為使預定在明年春天的中國國家主席習近平作為國賓訪日具有意義，將推進完善環境。此外還商定了面向朝鮮完全無核化的中日合作。