報告：中國手機App喪失對印度市場「統治」地位

科技類網站TechCrunch 12月25日報道，應用程式分析平台Appsflyer發佈的報告顯示，2019年第二季度和第三季度裏，印度版本的Google Play Store和App Store排名前200的應用中，有41％的App來自印度本地開發者，高於2018年的38％。另一家研究公司App Annie的數據也有公布了類似結果。

報告稱，當中原因是中國App份額的減少導致本土App份額的增加，而中國App佔印度市場份額由2018年的43%下降至38%。

一段時間以來，抖音等中國APP在印度市場擁有絕對優勢。（VCG）

印度2018年排名前100的Android應用中，有44個都來自中國公司，其中包括抖音（TikTok）、UC瀏覽器、NewsDog（騰訊公司投資的印度版「今日頭條」）等。惟報告稱，印度本土現在於餐飲、購物和旅遊等App領域擴大其主導地位，而在遊戲、新聞等領域的份額亦重回第一。

報告亦指出，中國數款在遊戲App領域仍保持着優勢，例如《Clash of Kings》等在印度總體份額增加至20%。在新聞和娛樂等領域，TikTok則佔據59%的市場份額，較往年增長了36%。